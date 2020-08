Polizei: 12 000 Euro Schaden nach Überholmanöver

Landkreis Vechta Hoher Sachschaden bei einem Verkehrsunfall in Goldenstedt: Ein 27-jähriger Goldenstedter hat am Donnerstag gegen 13.45 Uhr mit seinem Pkw auf der L 881 in Fahrtrichtung Goldenstedt einen vorausfahrenden Pkw überholen wollen. Wie die Polizei mitteilte, übersah er hierbei einen 52-jährigen Autofahrer aus Bassum, der sich bereits im Überholvorgang befand. Die beiden Pkw stießen seitlich zusammen. Der Bassumer hatte zuvor beabsichtigt, eine Kolonne aus drei Pkw zu überholen. Die Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12 000 Euro.

• Ohne Führerschein

Bei einer Kontrolle am Donnerstag haben Polizeibeamte einen 25-Jährigen aus Vechta ohne Führerschein erwischt. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten den 25-jährigen Pkw-Fahrer auf der Diepholzer Straße. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem besteht der Verdacht, dass der 27-jährige Halter des Pkw, der direkt hinter dem 25-Jährigen fuhr, die Fahrt zuließ.

Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

• Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr an der Mühlenstraße in Vechta in ein Blumenhaus eingebrochen. Laut Polizeiangaben verschaffte er sich Zutritt zum Wohn- und Geschäftshaus und durchsuchte die Räume. Dabei entwendete er diverse Dekogegenstände. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 93 40) zu melden.

• Fahrraddiebstahl

Ein Fahrrad wurde aus einem Schuppen in Damme gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein bislang unbekannter Täter das Rad zwischen Montag, 10. August, 7 Uhr, und dem vergangenen Mittwoch, 15 Uhr, aus dem Schuppen an der Bahnhofstraße entwendet. Es handelt sich um ein Damensportrad, Modell Stevens Avantgarde Lady in den Farben Silber und Schwarz. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Telefon 0 54 91/ 95 00) entgegen.

• Sachbeschädigung

Beim Naturbad an der Schulstraße in Neuenkirchen-Vörden ist zwischen Mittwoch, 19. August, 0 Uhr, und Donnerstag, 20. August, 9 Uhr, ein Sitzpodest beschädigt worden, das laut Polizeiangaben vor dem Eingang des Naturbades stand. Es besteht der Verdacht, dass der Sachschaden durch einen Mountainbike-Fahrer, der auf dem Podest gefahren sein soll, entstanden sein könnte.

Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuenkirchen-Vörden ( Telefon 0 54 93/ 91 35 60) in Verbindung zu setzen.