Landkreis Vechta Ein 18-Jähriger aus Goldenstedt ist bei einem schwereren Verkehrsunfall am Samstag, 20. Juli, in Goldenstedt lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um 16.30 Uhr auf der Bruchweidenstraße. Ein 18-jähriger Fahranfänger fuhr mit seinem Pkw von Goldenstedt-Bahnhof in Richtung Goldenstedt-Heide.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde eingeklemmt. Er konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt und Lutten aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bremen geflogen. Vor Ort waren etwa 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, der Malteser-Hilfsdienst, ein Notarzt, die Polizei sowie ein Rettungshubschrauber. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich am gleichen Tag um 14.05 Uhr ereignet. Ein 59-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die Langweger Straße in Richtung Lohne. In einer scharfen Linkskurve geriet er mit dem Wagen ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei mit. Dort prallte der Pkw mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Brockdorf war mit 15 Kameraden vor Ort. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro.

Betrunken hat zudem ein 22-Jähriger aus Dinklage am Sonntag, 21. Juli, einen Unfall in Lohne verursacht. Er war um 2.25 Uhr auf der Dinklager Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Nach dem Ortsausgangsschild kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Radweg. Nach etwa 100 Metern gelangte er wieder auf die Fahrbahn und kam erneut nach rechts von der Straße ab. Dabei drehte und überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite liegend im Graben zum Stillstand, so die Polizei.

Drei Leitpfosten und zwei Laternen wurden beschädigt. Bei dem unverletzten Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,02 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst.