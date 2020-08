Polizei: Alkoholisierter Fahrer übersieht Sattelzug

Landkreis Vechta Ein alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters hat am Dienstag gegen 8.45 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 verursacht. Der 53-Jährige aus dem Landkreis Osnabrück wollte an der Anschlussstelle Lohne-Dinklage auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück auffahren. Offensichtlich beschleunigten ihm vorausfahrende Fahrzeuge für ihn zu langsam, so dass er vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Dabei übersah er den Sattelzug eines 27-Jährigen aus Weißrussland.

Es kam zur Kollision zwischen der rechten Seite der Sattelzugmaschine und der linken Seite des Kleintransporters, durch die ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro entstand. Die beiden Männer blieben unverletzt.

Allerdings stellten die eingesetzten Beamten beim 53-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 0,64 Promille.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und nahmen Kontakt zur Staatsanwaltschaft Oldenburg auf. Ein zuständiger Staatsanwalt ordnete die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins an.

• Betrunken, aber dafür ohne Versicherung ist am Montag um 19.49 Uhr ein 34-jähriger Dammer auf einem E-Scooter in Damme angehalten worden. Er wurde von Polizisten auf der Gramker Straße kontrolliert, dabei stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,99 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.