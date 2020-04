Polizei Im Landkreis Vechta: Jugendlicher flüchtet auf seinem Mofa

Landkreis Vechta Eine Verfolgungsjagd mit einem Mofa-Fahrer hat sich am Donnerstag in Lohne abgespielt. Polizisten wollten den Fahrer gegen 12.20 Uhr auf der Landwehrstraße kontrollieren. Er flüchtete und fuhr dabei von einem Gehweg durch eine Hecke auf der Brägeler Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Auto musste ruckartig bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Mofa-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und flüchte zu Fuß weiter. Die Polizisten konnten ihn dann aber stellen und stellten fest, dass er keinen Führerschein für das Mofa hatte. Darüber hinaus wurde das an dem Mofa angebrachte Versicherungskennzeichen mit Farbe übermalt, es stammte aus dem Jahr 2018. Ein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand also nicht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Minderjährige einem Angehörigen übergeben. Gegen den Jugendlichen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer, welcher durch die riskante Fahrweise des Jugendlichen in der Brägeler Straße gefährdet wurde, sowie nach weiteren Zeugen, die im Laufe der Flucht gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Lohne (Telefon 04442/93160) in Verbindung zu setzen.

• Fahrer eingeklemmt

Bei einem Unfall auf der Vechtaer Straße in Bakum sind am Samstag zwei Personen verletzt worden. Ein 23-jähriger Lohne wollte gegen 13.27 Uhr die Vechtaer Straße aus der Südholter Straße überqueren und übersah dabei einen aus Richtung Vechta kommenden Pkw. Das Auto des 26-jährigen Vechtaers wurde durch den Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert. Der Vechtaer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Bakum befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher erlitt leichte Verletzungen durch das Auslösen der Airbags, so die Polizei.

• Unfall Mit Motorrad

Wegen einer starken Bodenwelle und nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Samstag gegen 17.15 Uhr ein Motorradfahrer im Neuenkrichen-Vördener Ortsteil Vörden von der Straße abgekommen. Der 49-Jährige war samt Sozius auf der Straße Campermoor unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 22 von der Straße abkam und in den Graben fuhr. Er und der Beifahrer wurden leicht verletzt.

• Kontrollen

Sechs Heranwachsende hatten sich am Freitag gegen 19.42 Uhr trotz der Kontaktbeschränkungen vor dem Gulfhaus in der Zitadelle in Vechta getroffen. Es wurde Alkohol getrunken und laute Musik gehört. Nach Einleitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde den Heranwachsenden ein Platzverweis erteilt. Verfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen wurden auch gegen vier Personen, die zusammen in einem Auto auf dem Parkplatz der Christophorus-Schule an der Vechtaer Marsch in Vechta saßen.

Im Stadtpark in Bakum hatten sich am Samstag gegen 0.40 Uhr einige Jugendliche getroffen. Als die Polizei anrückte, ergriffen sie die Flucht. Fünf Jugendliche aus Bakum konnten sich der Kontrolle allerdings nicht entziehen. Gegen sie wurden Verfahren eingeleitet und Platzverweise erteilt. Bei einem der Betroffenen wurde noch Betäubungsmittel festgestellt, so dass zusätzlich ein Strafverfahren eingeleitet wurde.