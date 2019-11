Landkreis Vechta Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag um 16.08 Uhr ein Zimmer in einem Mehrfamilienhaus im Schullenmatt in Dinklage in Brand. Weil die Mutter das Feuer rechtzeitig entdeckte, konnte sie ihre einjährige Tochter aus dem Kinderzimmer retten. Vorsorglich wurden Mutter und Tochter in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer weitete sich schließlich bis auf den Flur aus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von knapp 80 000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Dinklage und Vechta waren im Einsatz und löschten den Brand.

• Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin kam es am Donnerstag, 7.20 Uhr, in Vechta. Ein 45-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Pkw auf dem Botenkamp in Richtung Füchteler Straße. Hierbei übersah der Vechtaer eine 17-jährige Fahrradfahrerin, ebenfalls aus Vechta. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.• Mit einem Atemalkoholwert von 2,86 Promille ist am Donnerstag eine 56-jährige Autofahrerin aus Damme erwischt worden. Sie fuhr um 16.40 Uhr auf der Kirchstraße in Damme gegen einen Baum am Straßenrand und eine Verkehrsinsel. Bei der Verkehrsunfallaufnahme vermuteten die Polizisten, dass die Frau alkoholisiert sein könnte, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Der Frau wurde Blut abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

• Einen versuchten Einbruch in einen Transporter meldet die Polizei aus Visbek. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 6 Uhr. Dem Unbekannten gelang es nicht, die Schiebetür des Citroën Berlingo aufzubrechen. Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Telefon 04445/351) entgegen.

• Die Außenwand einer Schule an der Kolpingstraße in Vechta ist mit silberner Farbe beschmiert worden. Den Tatzeitraum gibt die Polizei zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 6.50 Uhr, an. Der entstandene Schaden beträgt 500 Euro. Die Polizei Vechta erbittet Hinweise unter Telefon 04441/9430.• Ein bislang unbekannter Autofahrer rangierte am Donnerstag um 21.30 Uhr auf der Großen Straße in Damme. Dabei stieß er mit dem Heck seines weißen SUV gegen einen am Fahrbahnrand wartenden 15-jährigen Fahrradfahrer. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich dabei leicht. Anschließend entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Damme (Telefon 05491/ 95 00) entgegen.

• Von einem Grundstück an der Fliederstraße in Lohne ist am Freitag zwischen Mitternacht und 5.40 Uhr ein Mercedes GLE gestohlen worden. Es wurde später im Bereich Wicheler Flur gefunden, der Täter war bereits geflohen. Hinweise an die Polizei Lohne unter Telefon 04442/93160.