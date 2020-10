Polizei sucht die Täter: Unbekannte entsorgen Reifen in Kroge

Landkreis Vechta Eine „nicht unerhebliche Menge an Altreifen“ sowie drei Fässer mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag im Bereich des Pickerweges in Kroge in der Nähe einer dortigen Feldscheune illegal entsorgt. Aufgrund der großen Menge an Reifen dürfte laut Polizeiangaben ein Transporter oder Anhänger benutzt worden sein, außerdem müssen der oder die Täter länger für das Abladen gebraucht haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne unter Telefon 0 44 42/80 84 60 in Verbindung zu setzen.

• Betrunken

Mit einem Atemalkoholwert von 2,14 Promille ist am Freitag gegen 22.17 Uhr ein 24-Jähriger aus Vechta erwischt worden. Er war mit seinem Auto im Himbeerweg in Vechta unterwegs, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Es wurden eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit.

• Einbruch

Diebesgut im Gesamtwert von 5500 Euro haben Täter bei einem Einbruch aus einem Firmenfahrzeug in Rechterfeld erbeutet. Die Tatzeit wird von der Polizei zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, eingegrenzt. Die Täter hebelten die hintere Fahrzeugtür des Sprinters auf, der in der Straße Frillings Esch geparkt war. Erbeutet wurden diverse Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) in Verbindung zu setzen.

• Autos beschädigt

Die Heck- beziehungsweise Frontscheiben von mehreren Autos sind in der Nacht zu Sonntag in Lohne beschädigt worden. Der Polizei wurden mehrere Sachbeschädigungen an Autos gemeldet, die in der Corveystraße, wie auch der Kaiser-Otto-Straße in Hofeinfahrten geparkt waren. Die Scheiben wurden mit vorgefundenen Steinen beschädigt, heißt es von der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne unter Telefon 0 44 42/80 84 60 in Verbindung zu setzen.