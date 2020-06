Polizei: Überholmanöver endet mit Crash

Landkreis Vechta Drei Verletzte und ein Schaden von 11 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls in Neuenkirchen-Vörden. Grund war am Montag gegen 15.05 Uhr ein misslungenes Überholmanöver auf der Wittenfelder Straße. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Bramsche wollte drei vorausfahrende Autos überholen. Dabei übersah sie den Wagen einer 37-Jährigen aus Steinfeld, die nach links in die Straße Wittenfeld abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen sowie ein vierjähriges Kind im Auto der 37-Jährigen leicht verletzt.

Alle drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

• Unfallfluchten

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Einen Schaden von 1000 Euro hat ein Unbekannter an einem Mitsubishi Space Star verursacht, der in Steinfeld geparkt war. Der Tatort war der Parkplatz eines Supermarktes an der Großen Straße. Tatzeitraum war laut Polizeiangaben zwischen Samstag, 6 Uhr, und Montag, 13 Uhr. Der Schaden an dem geparkten Auto entstand vermutlich beim Rangieren des Unbekannten. Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Telefon 0 54 92/25 33) entgegen.

Eine weitere Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Vechta. Ein Unbekannter zerstach an der Landwehrstraße einen Reifen eines grauen 3er BMW. Die Tatzeit soll hier zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 9 Uhr, liegen. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Einbruch

Auf ein Betriebsgelände am Bokerner Damm in Vechta ist ein Unbekannter zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, eingestiegen. Der Täter verschaffte sich Zugang zu einem Lagerplatz und entwendete einen Hydraulikzylinder eines dort abgestellten Radladers. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.