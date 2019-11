Landkreis Vechta Nach einem Raubüberfall in Vechta sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls, der sich am Samstag um 23.15 Uhr ereignet hatte. Ein 40-jähriger Pole, der als Fußgänger unterwegs war, wurde auf der Straße Klingenhagen/Dobbenstraße von mehreren Personen geschlagen und getreten. Als das Opfer auf dem Boden lag, wurde dem Opfer die Geldbörse entwendet. Der Pole wurde durch den Überfall leicht verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) zu melden.

• Nach einem Zeugenaufruf konnte die Polizei einen Vorfall in Steinfeld klären. Am Sonntag wurde ein 10-jähriger Junge auf der Bahnhofstraße von einem Paar angesprochen. Der Junge ging nicht auf das Gespräch ein und riss sich erfolgreich los, als die unbekannte Frau ihn versuchte festzuhalten. Nun konnte das gesuchte Paar ermittelt werden. Es konnte kein strafrechtlicher Hintergrund festgestellt werden.

• Zu mehreren Farbschmierereien ist es in Damme zwischen Freitag und Montag gekommen. Die erste Tat ereignete sich laut Polizeiangaben am Stadtmuseum. Dort wurde ein geparkter Omnibus mit blauer, violetter und orangener Farbe beschmiert. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, wurde die Außenwand eines Kirchengebäudes durch Farbschmierereien beschädigt. Im selben Zeitraum wurden außerdem jeweils die Außenwand eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Großen Straße und der Mühlenstraße beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 05491/9500 entgegen.

• Zwei Personen sind am Sonntag um 4.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Bokerner Damm in Vechta leicht verletzt worden. Dabei kam ein 18-jähriger Mann aus Lohne nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin aus Lohne wurden verletzt. Sie wurden mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt sowie der Führerschein beschlagnahmt.

• Mit 1,38 Promille am Steuer ist am Sonntag um 17.45 Uhr ein 39-Jähriger aus Vechta hinter dem Autosteuer erwischt worden. Er war auf dem Lattweg in Vechta unterwegs, als er von Polizisten kontrolliert wurde. Außerdem war er laut Polizeiangaben nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

• Bargeld aus einer Gaststätte hat ein Unbekannter am Montag zwischen 0 und 2.55 Uhr entwendet. Der Täter brach an der Gildestraße in Vechta einen Spielautomaten und eine Geldkassette auf. Hinweise an die Polizei Vechta unter Telefon 04441/9430.

• Obwohl das Pedelec des Herstellers Scott vor dem Wohnhaus an der Adolf-Kolping-Straße in Bakum mit einem Bügelschloss und einer Kette gesichert war, ist es zwischen 11. und 12. November gestohlen worden. Der Schaden beträgt 3000 Euro. Hinweise an: Telefon 04445/1637.