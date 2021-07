Streit vor Lokal in Vechtaer Innenstadt: Am Boden liegendes Opfer ins Gesicht getreten

Landkreis Vechta Verbale Streitigkeiten entwickeln sich zur körperlichen Auseinandersetzung: Drei junge Männer sind am Sonntag laut Polizei gegen 2 Uhr vor einer Lokalität in der Lohner Straße der Stadt Vechta aneinandergeraten. Im Streit der drei alkoholisierten Heranwachsenden schlug einer der beiden Täter – ein 22-Jähriger aus Vechta – einem ebenfalls in der Kreisstadt wohnenden 20-Jährigen ins Gesicht. Ein weiterer Täter – 21 Jahre alt und auch aus Vechta – brachte das Opfer zu Boden und trat mehrfach mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht des 20-Jährigen, wodurch dieser Gesichtsverletzungen erlitt. Er begab sich zur Behandlung eigenständig ins Krankenhaus.

Einbruchdiebstahl

Zu einem Einbruchdiebstahl in einem Mehrparteienwohnhaus ist es in Damme zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, gekommen. So drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Mansardenwohnung eines Hauses in der Bahnhofstraße ein und durchsuchten sämtliche Räume sowie den dazugehörigen Dachboden. Zu möglichem Diebesgut sowie zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 05491/999360 entgegen.

Sachschaden

Ebenfalls in Damme sind am Sonntag zwischen 4 und 4.20 Uhr zwei Personen von einem 26-Jährigen aus Damme dabei beobachtet worden, wie sie versuchten, mehrere im Geranienweg abgestellte Fahrzeuge gewaltsam zu öffnen. Als der Zeuge versuchte, die beiden Täter an der Flucht zu hindern, ließ einer der beiden seinen Rucksack mit persönlichen Gegenständen zurück. So kam heraus, dass es sich bei diesem Täter um einen 23-Jährigen aus Steinfeld handelt. Die Identität des zweiten Täters ist noch nicht geklärt. Diebesgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch nicht vor. Um Hinweise bittet die Polizei Damme unter Telefon 05491/999360.

Betäubungsmittel

Einen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz haben Polizeibeamte am Sonntag in Neuenkirchen-Vörden aufgenommen. Ein 21-Jähriger aus der Gemeinde war nach Polizeiangaben auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Hakenstraße angetroffen worden. Die Polizisten nahmen in dessen Umfeld einen deutlich wahrnehmbaren Geruch von Betäubungsmitteln wahr. Bei der Durchsuchung des Heranwachsenden wurden diverse Betäubungsmittel sowie entsprechendes Zubehör aufgefunden. Aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Aufgefundene Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.