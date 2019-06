Bei Unfall schwer verletzt

Langförden Am Samstag ist es gegen 11.45 Uhr auf der Bundesstraße 69 in Vechta-Langförden zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 79-jährige Frau aus Langförden beabsichtigte, mit ihrem Pkw vom Wachholderweg nach links auf die Bundesstraße einzubiegen. Dabei übersah sie einen 39-jährigen Kradfahrer aus Goldenstedt, der in Richtung Schneiderkrug unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Der Motorradfahrer wurde in das Marienhospital Vechta transportiert. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden.