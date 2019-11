Langförden /Oldenburg Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen den 55 Jahre alten Mann aus Langförden, der am 30. April 2019 seine Lebensgefährtin mit ihrem Halstuch bis zur Bewusstlosigkeit gedrosselt haben soll, ist der Angeklagte am Freitag zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die 3. Große Strafkammer des Landgerichtes, die als Schwurgerichtskammer tagte, ging von einer vorsätzlichen Drosselung aus.

Der Angeklagte will während einer Autofahrt nur zufällig an das Halstuch seiner Lebensgefährtin gefasst haben. Das aber glaubte das Gericht nicht. Auch die gravierenden Verletzungen sprachen gegen ein zufälliges Anfassen. Den Feststellungen zufolge leidet der Angeklagte unter einem Kontrollwahn. Am Tattag wollte er das Handy seiner Lebensgefährtin auslesen, das aber wollte die Frau nicht. Der Angeklagte hatte dann den Zündschlüssel aus dem Zündschloss gezogen und die Frau bis zur Bewusstlosigkeit gedrosselt.

Dann aber hatte er von ihr abgelassen. Deswegen hat das Gericht den ursprünglichen Tatvorwurf des versuchten Mordes fallen gelassen. Ein freiwilliger Rücktritt vom Versuch einer Tötung wirkt sich strafbefreiend aus. Es blieb eine gefährliche Körperverletzung. Die aber ahndete das Gericht für den nicht vorbestraften Angeklagten deutlich. Dabei spielten die Folgen der Tat und die akute Lebensgefahr für die Frau eine Rolle.

Wegen seines Kontrollwahns war in dem Verfahren auch geprüft worden, ob der Angeklagte in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert werden müsse. Ein psychiatrisches Gutachten hielt den Wahn des Angeklagten aber noch nicht für so gravierend.