Langförden /Oldenburg Wegen versuchten Mordes muss sich seit Freitag ein 55 Jahre alter Mann aus Langförden vor der 3. Großen Strafkammer, die als Schwurgerichtskammer tagt, des Oldenburger Landgerichts verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 30. April 2019 versucht zu haben, aus niedrigen Beweggründen seine Lebensgefährtin zu erdrosseln. Wahrend einer Autofahrt (die Frau fuhr) habe der Angeklagte das Handy der Frau auslesen wollen.

Doch damit war die Frau nicht einverstanden gewesen. Sie hielt an. Dann habe es ein Handgemenge gegeben, in dessen Verlauf der Angeklagte die Frau an ihrem Halstuch vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz gezogen habe. Dann habe er das Halstuch so lange zugezogen, bis die Frau das Bewusstsein verloren habe. Der Angeklagte soll geschrien haben: „Ich werde sie töten“. Erst als er sicher davon ausging, die Frau sei tot, habe er von ihr abgelassen, so die Anklage.

Die Frau hatte aber schwer verletzt überlebt. Der Angeklagte sei kontrollsüchtig. Nur weil seine Lebensgefährtin es gewagt habe, dem Angeklagten ihr Handy nicht auszuhändigen, hätte sie sterben sollen, so die Anklage. Der 55-Jährige indes bestreitet die Vorwürfe vehement. Er habe das Handy seiner Lebensgefährtin nur deshalb haben wollen, um zu schauen, wohin man fahre. Seine Lebensgefährtin habe gesagt, sie wolle zum Arzt. Da sei sie aber schon einen Tag zuvor gewesen. Das habe ihn stutzig gemacht. Deswegen sei er lieber mal mitgefahren, „damit es keine Lügen mehr gibt“.

Plötzlich sei seine Lebensgefährtin von der Straße abgekommen. Er habe dann ins Steuer gegriffen, um das Fahrzeug wieder auf die Straße zu ziehen. Dabei habe seine Lebensgefährtin ihm ihren Ellenbogen in die Rippen gestoßen. Ihm sei die Luft weggeblieben. Er habe dann zum Halstuch der Frau gegriffen und zwar deswegen, damit seine Lebensgefährtin aufhöre zu schlagen. Er habe zu heftig reagiert, sagte der Angeklagte. Er habe der Lebensgefährtin noch ihr Asthma-Spray gegeben. Von einem versuchten Mord will der Angeklagte nichts wissen. Er habe sich damals schon längere Zeit mit dem Gedanken getragen, die Beziehung zu beenden. Doch seine Lebensgefährtin habe ihn nicht in Ruhe gelassen, so der Angeklagte. Das Gericht hat sieben Verhandlungstage für das Verfahren terminiert.