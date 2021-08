Verkehr: Lasterfahrer bei Unfall gestorben

Langförden Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 69 zwischen Langförden (Vechta) und Hagstedt (Gemeinde Visbek) in Höhe der Bauerschaft Hagstedt ist am frühen Donnerstagmorgen ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen, ein zweiter Lkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, schwebt er in akuter Lebensgefahr.

Laut Angaben der Polizei war ein Lkw-Fahrer eines Bremer Unternehmens gegen vier Uhr aus Schneiderkrug in Richtung Langförden unterwegs. In einer Kurve stieß der Lkw frontal mit einem Lkw eines Langförder Unternehmens, der aus Richtung Langförden kam, zusammen.

Führerhäuser verkeilt

Laut Polizei verkeilten sich die Führerhäuser der beiden Lkw. Der 39 Jahre alte Fahrer des Lkw aus Langförden konnte aufgrund der Verkeilung und starken Deformation der Fahrzeuge erst zwei Stunden nach dem Unfall gegen 6.15 Uhr aus dem Führerhaus geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des anderen Lkw, ein 55 Jahre alter Mann aus Bremen, starb noch an der Unfallstelle.

Für die Bergungsarbeiten wurde die B 69 zwischen Langförden und Hagstedt bis in die Mittagsstunden in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Vechta, Langförden und Visbek waren über mehrere Stunden mit der Bergung beschäftigt.

Unfallursache unklar

Die Unfallursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde über die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Unfallgutachter angefordert. Die Lastwagen wurden beschlagnahmt. Die Polizei gab die Schadenshöhe vorerst mit rund 200 000 Euro an.