23-jährige Frau geht zu Boden

Lohne Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 3.45 Uhr eine 23-jährige Vechtaerin auf der Steinfelder Straße in Lohne zu Boden, so dass diese mit dem Hinterkopf aufschlug. Der 21-jährige Freund des Opfers, Dinklager, stellte den Unbekannten zur Rede, worauf es zu einem Streit kam. Im weiteren Verlauf wurde der 21-Jährige von dem Unbekannten sowie von vier weiteren unbekannten Personen geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.