Lohne Suche erfolgreich beendet: Eine seit Montagabend vermisste 70-jährige Bewohnerin der Altenpflegeeinrichtung an der Kroger Straße in Lohne ist am Dienstagvormittag in einem Waldstück in Lohne/Kroge gefunden worden. Sie befindet sich laut Polizei in stabilem Gesundheitszustand.

Sie hatte die Einrichtung am Montag zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Frau orientierungslos ist, setzte die Polizei bei der Suche auch einen Polizeihubschrauber sowie Diensthunde ein.