Blaulicht: Polizei meldet mehrere Verkehrsunfallfluchten

Lohne In Lohne hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, in der Straße Alte Carum einen Pkw beschädigt. Statt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich.

Der beschädigte BMW 114i war vor einem Wohnhaus an der Straße geparkt. Die Reparatur dürfte etwa 1500 Euro kosten. Um Hinweise bittet die Polizei in Lohne (Telefon 0 44 42/ 80 84 60). • Einer Verkehrsunfallflucht hat sich am Dienstag, kurz nach 9 Uhr, in der Dinklager Burgstraße der unbekannte Fahrer eines Sattelzuggespanns schuldig gemacht. Er hatte auf Höhe der Straße Schützenweg gewendet, indem er über eine Verkehrsinsel gefahren war. Dabei wurde ein Metallpfosten mit Verkehrszeichen zerstört.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf 450 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Telefon 0 44 43/97 74 90) entgegen. • Einen vor einem Spielplatz am Straßenrand geparkten Opel Tigra hat zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 14.15 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallort liegt an der Straße Am Tiefen Weg in Damme. Der Täter entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Ein Lkw soll im Bereich des Unfallortes gewendet haben. Ob der Lkw-Fahrer den Schaden verursacht hat, ist ungeklärt. Zeugen sollen sich bei der Polizei (Telefon 0 54 91/ 99 93 60) melden.