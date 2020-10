Fahndung In Lohne: Polizei sucht mit Phantombildern Räuber

Lohne Mit Phantombildern sucht die Polizei jetzt nach zwei unbekannten Männern, die am Mittwoch, 19. August, gegen 20 Uhr in Lohne einen Raubüberfall verübt haben sollen. Wie berichtet, war ein 28-jähriger Lohner im Bereich des Fahrkartenautomaten im Lohner Bahnhof zu Boden geschlagen worden. Dem Opfer raubten die beiden Unbekannten anschließend Bargeld.

Die beiden Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße und anschließend nach rechts über den Bahnübergang in Richtung eines Verbrauchermarktes. Der Lohner wurde leicht verletzt. Den Vorfall sollen zwei Zeugen beobachtet haben, die gebeten werden sich bei der Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) zu melden. Hierbei soll es sich um eine rothaarige Frau mit Brille am Bahngleis und einen männlichen Taxifahrer gehandelt haben.

Der erste Täter wird als etwa 28 bis 35 Jahre alt und muskulös beschrieben. Er soll zwischen 170 und 180 cm groß sein und ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug einen schmalen, dunklen Bart am Unterkiefer und einen auffälligen, etwa 50-Cent-Stück großen Leberfleck auf dem rechten Wangenknochen. Bekleidet war er mit einem schwarzen Calvin-Klein-T-Shirt, das im Brustbereich eine weiße Schrift trug, einer hellblaue Jeans mit Löchern und Nike Airmax Schuhen in blau-schwarz. Auf dem Kopf trug er ein schwarzes Basecap und dazu eine Brille mit schwarzem Gestell und goldenen Scharnieren. Am linken Arm trug er ein goldenes Armband. Er soll eine fremde Sprache gesprochen und einen braunen Teint gehabt haben.

Der zweite Täter wird als etwa 30 bis 32 Jahre alt, schmal und etwa 165 bis 170 cm groß beschrieben. Sein Erscheinungsbild wirkte eher ungepflegt. Die Frisur wird ähnlich einem Undercut beschrieben, wobei die Haare oben leicht blondiert wirkten. Sie wurden spitz nach oben frisiert. Das Gebiss habe einen ungepflegten, verfärbten Eindruck gemacht. Auch dieser Täter sprach eine fremde Sprache. Der Täter trug ein weißes Calvin-Klein-T-Shirt mit schwarzer Schrift.