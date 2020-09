Flucht nach schwerem Unfall

Lohne Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag in Lohne einen Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten verursacht und ist geflüchtet. Laut Polizei fuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne mit ihren 19 und 20 Jahre alten Beifahrerinnen um 20.20 Uhr auf dem Südring aus Richtung Dinklager Straße kommend. In einer Rechtskurve kam ihr ein Autofahrer auf ihrer Fahrbahn entgegen, so dass sie ausweichen musste. Dadurch kam ihr Auto von der Straße ab und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen. Alle drei Frauen wurden schwer verletzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 15 000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne, Telefon 04442/808460, zu melden. • Ein weiterer Unfallverursacher ist am Mittwoch in Steinfeld geflüchtet. Laut Polizei berührte ein Steinfelder (19) gegen 5.50 Uhr auf der Dammer Straße beim Überholen einen 17-jährigen Rollerfahrer aus Steinfeld mit seinem Auto. Letzterer wurde leicht verletzt. Es entstand 100 Euro Schaden.