Lohne Bei Streitigkeiten wurde am Dienstagabend ein Mann in Lohne mit einem Messer am Hals verletzt. Die Polizei ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten gegen 19.10 Uhr ein 44-jähriger Lohner und ein 32-Jähriger aus Haren am Advokatweg aus unbekanntem Grund in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 44-Jährige den 32-Jährigen mit einem Messer am Hals. Dieser wurde dabei verletzt, glücklicherweise jedoch nicht lebensgefährlich. Der Tatverdächtige stand laut Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe.

Anschließend wurde der Lohner einer Justizvollzugsanstalt zugeführt, da bereits ein Haftbefehl in einer anderen Angelegenheit vorlag. Die weiteren Ermittlungen dauern an.