Kabel und Fenster beschädigt

Lohne Ein Stromkabel für die Beleuchtung einer Außenterrasse hat ein bislang Unbekannter zwischen Mittwoch, 17. Juni, 23 Uhr, und Mittwoch, 1. Juli, 8 Uhr, an einem Haus an der Brinkstraße in Lohne durchtrennt. Anhaltspunkte für einen versuchten Einbruchdiebstahl liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Donnerstag, 2. Juli, gegen 4.30 Uhr, ebenfalls in der Brinkstraße. Dabei warf ein bislang Unbekannter einen Stein in ein Fenster eines ehemaligen Cafés und entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 250 Euro geschätzt.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.