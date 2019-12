Lohne Wegen Stalking und Nachstellung von der übelsten Sorte muss sich seit Freitag ein 25-jähriger Mann aus Lohne vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Das, was der Angeklagte einer früheren Arbeitskollegin laut Anklage ein Jahr lang angetan hatte, könnte in dem Verfahren die zeitlich unbegrenzte Unterbringung des Lohners in der geschlossenen Psychiatrie bedeuten. Diese letzte Maßnahme wird in dem Verfahren zumindest geprüft.

Die pausenlosen Nachstellungen hätten die Lebensgestaltung und Lebensqualität der Frau stark bis komplett eingeschränkt, so die Anklage. Der Angeklagte hatte seine Angebetete auf der Arbeit kennengelernt. Man sei sich nähergekommen, so der 25-Jährige am Freitag. Was darunter zu verstehen ist, sagte er nicht. Jedenfalls will sich der Angeklagte „berechtigte“ Hoffnungen gemacht haben. Den Ermittlungen zufolge wollte die Frau aber nichts von ihm wissen.

Das aber akzeptierte der 25-Jährige nicht. Er bestellte schon mal einen Hochzeitssaal. Was dann ein Jahr lang folgte, dürfte für die Frau ein Martyrium gewesen sein. Pausenlose Anrufe, unendlich viele Handynachrichten, zahlreiche Briefe an die Eltern der Frau: Die Verfolgungs-Aktionen des Angeklagten gipfelten darin, dass er die Frau auch auf Partys und öffentliche Veranstaltungen aufsuchte. Er soll auch Kontakt zu dem Arbeitgeber des Vaters der Frau aufgenommen haben.

Der Arbeitgeber sollte auf den Vater einwirken, dass der seine Tochter überredet, Kontakt zu dem Angeklagten aufzunehmen. Aus „Liebe“ wurde dann Unverständnis. Der Angeklagte fühlte sich von der Frau verleumdet und kritisierte, wie sie mit Männer umgeht. Der Angeklagte erklärte, dass er Stimmen höre, die von Liebe sprechen. Er meinte, die Frau habe auch nie einen richtigen Schlussstrich gezogen.

Doch ein Schlussstrich kann man nur dann ziehen, wenn vorher etwas war. Laut Anklage war aber nichts. Das Verfahren gegen den Lohner, der sich zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlt, ist auf vier Verhandlungstage terminiert.