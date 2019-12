Lohne Ein Streit eskalierte am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte in Lohne völlig. Selbst die herbeigerufene Polizei musste zu etwas schwereren Mitteln greifen, um die Streithähne zu trennen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 4 Uhr in der Straße „Am Markt“ in Lohne. Dort biss ein 45-jähriger aus Dinklage zunächst einem 38-jährigem Dinklager in die Wange. In dem sich entwickelnden Handgemenge schlug dann ein 35-jähriger Begleiter des Biss-Beschuldigten die 35-jährige Schwester des Opfers. „Es herrschte eine gereizte, aggressive Stimmung“, so die Polizei.

Während die Beamten Licht ins Dunkel der Angelegenheit bringen wollten, verhielten sich die beiden Beschuldigten weiter äußerst aggressiv. Vor dem Lokal leisteten beide auch nnoch Widerstand gegen die Polizisten. Hieran beteiligten sich dann zwei Frauen, eine 22-jährige und eine 30-jährige aus Dinklage. Um eine Schlichtung zu erzielen, drohten die Beamten den Einsatz von Pfefferspray an.

Die Ankündigung hielt die Männer und Frauen aber nicht zurück. Also schritten die Beamten zur Tat und setzten Pfefferspray ein. Die Beschuldigten sowie eine Polizistin (23) und ein Polizist (39) wurden hierbei leicht verletzt. Vor Ort fand eine medizinische Versorgung durch den verständigten Rettungsdienst statt.

Der 45-jährige (1,12 Promille) und sein Begleiter (1,68 Promille) wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen alle Beschuldigte wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei anwesenden Personen, die sich sehr besorgt um die verletzten Polizeibeamten gekümmert haben. Ein solches Verhalten sei nicht selbstverständlich.