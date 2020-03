Berufung Vor Oldenburger Landgericht: Lohner Unternehmer bleibt Haft erspart

Lohne /Oldenburg Mit der Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts in Vechta hat ein 42 Jahre alter Unternehmer aus Lohne Erfolg gehabt. Das Oldenburger Landgericht verurteilte den Angeklagten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen zu sieben Monaten Haft, setzte die Vollstreckung der Strafe aber zur Bewährung aus. Damit bleibt dem 42-Jährigen nun das Gefängnis erspart.

In einem ersten Prozess hatte das Amtsgericht in Vechta den erheblich vorbestraften Angeklagten noch zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Einzig bestehen bleibt die verhängte Führerscheinsperre von eineinhalb Jahren.

Der Angeklagte hatte im Jahr 2018 aufgrund einer Trunkenheitsfahrt seinen Führerschein verloren. Gleichwohl war er selbst ins Auto gestiegen, wenn dringende Aufträge zu erledigen waren.

Das Problem: Der 42-Jährige ist der Polizei bestens bekannt. Außerdem fuhr er stets ein auffälliges Fahrzeug. Und so kam es, dass sich Anzeigen und Ermittlungen häuften. In einem Fall soll der Angeklagte einer Zivilstreife davongefahren sein – in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden.

Auf Wiesen und Felder hatte der Angeklagte aber sein Fahrzeug festgefahren und war dann zu Fuß geflüchtet. Sein Fahrzeug konnte sichergestellt werden.

Fünf Fahrten ohne Fahrerlaubnis waren angeklagt gewesen, und bezüglich dieser fünf Fahrten war der Angeklagte in Vechta auch schuldig gesprochen worden. Vor der Oldenburger Berufungskammer allerdings ließen sich nur drei Fahrten ohne Fahrerlaubnis feststellen. Diesbezüglich hatte der Angeklagte auch ein Geständnis abgelegt. In Vechta hatte er noch geschwiegen. Das Geständnis wirkte sich strafmindernd aus. Und wegen der reduzierten Anzahl der festgestellten Taten kam der Angeklagte in den Genuss eines Strafrabatts.

Weil der 42-Jährige in einem gefestigten sozialen Umfeld lebt und mittlerweile einen Fahrer für die wichtigen Fahrten engagiert hat, stellte die Oldenburger Berufungskammer dem Angeklagten auch eine günstige Sozialprognose. Die ist Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe.