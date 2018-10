Lohne /Oldenburg Wegen Drogenhandels im großen Stil und Waffenbesitzes muss sich seit Montag ein 30 Jahre alter Mann aus Lohne vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 19. April 2018 große Mengen Rauschgift und mehrere Waffen in seiner Wohnung beziehungsweise in seinem Garten aufbewahrt zu haben. Es geht um 4,5 Kilogramm Amphetamine, 290 Ecstasy-Tabletten sowie um 1,4 Kilogramm Marihuana.

Ein Teil dieser Drogen lag in einem unverschlossenen Tresor, der im Schlafzimmerschrank untergebracht war. Eine größere Menge Rauschgift fanden die Ermittler in einem Erdloch im Garten des Hauses. Außerdem lagen im Schlafzimmerschrank eine Machete, ein Baseballschläger und eine ungeladene CO2-Waffe. Am Tattag war es zu einer Hausdurchsuchung bei dem Angeklagten gekommen. Gegen den erheblich vorbestraften Lohner lag ein europäischer Haftbefehl vor.

Aufgrund der Menge der aufgefundenen Drogen geht die Anklage von einem Handeltreiben mit Rauschgift aus. Der Angeklagte indes wollte gestern diesen schweren Vorwurf, der mit einer hohen Strafe bedroht ist, entkräften. Das Rauschgift gehöre nicht ihm, ließ er über seine Verteidigerin erklären. Ein Bekannter habe ihn gebeten, die Drogen für ihn aufzubewahren, so der Angeklagte. In dem Haus in Lohne wohnten neben dem Angeklagten auch seine Frau und seine beiden kleinen Kinder. Es habe im ganzen Haus stark nach Marihuana gerochen, so die Beamten, die an der Durchsuchung beteiligt waren.

Die Frau des Angeklagten wollte davon aber nichts wissen. Sie sitzt zwar nicht mit auf der Anklagebank, die Staatsanwaltschaft erhebt gegen sie aber die gleichen Vorwürfe wie gegen den 30-Jährigen. Die Frau will nicht gewusst haben, dass sich im Schlafzimmerschrank ein Tresor befand. Nur die Existenz des Baseballschlägers konnte sie erinnern. Falls man mal Baseball spielen möchte, könne man so etwas gut gebrauchen, meinte die Zeugin.