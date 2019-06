Lohne /Oldenburg Weil er wiederholt ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren ist, muss ein 39 Jahre alter Familienvater aus Lohne für sieben Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichts in Vechta hat das Oldenburger Landgericht Freitag bestätigt. Schuldig gesprochen wurde der Angeklagte auch wegen Urkundenfälschung. Er hatte an seinem Auto, das vor seinem Haus auf öffentlichem Grund stand und nicht mehr versichert war, ein selbst hergestelltes Nummernschild angebracht.

Das soll optische Gründe gehabt haben. Ein Fahrzeug ohne Nummernschild fällt auf. Das wollte der Angeklagte vermeiden. Das Fahrzeug war auch nicht bewegt worden. Es stand nur vor dem Haus. Trotzdem war der Tatbestand der Urkundenfälschung erfüllt, weil das Fahrzeug auf öffentlichem Grund stand. Schlimmer als die Urkundenfälschung wog allerdings die Fahrt ohne Fahrerlaubnis mit einem anderem Fahrzeug. Auch hier war aus Sicht des Lohners viel Pech im Spiel.

Am Tattag war der Angeklagte von einer Feier gekommen. Er war mit anderen mitgefahren und hatte keinen Alkohol getrunken. Zu Hause aber musste ein anderes Fahrzeug umgesetzt werden. Das erledigte der Angeklagte dann eben kurz selbst. Und prompt wurde er erwischt. Damit war auch der Tatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfüllt. Das größte Problem des Angeklagten: Er stand zur Tatzeit unter Bewährung wegen einer einschlägigen Tat.

Die Staatsanwaltschaft hatte es im ersten Verfahren vor dem Amtsgericht in Vechta noch gut gemeint und für den Angeklagten eine Bewährungsstrafe beantragt. Das Gericht aber wollte davon nichts wissen. Es verurteilte den Angeklagten zu sieben Monaten Gefängnis. Dagegen hatte die Verteidigung dann Berufung eingelegt. Weil die Staatsanwaltschaft im ersten Verfahren auf Bewährung plädiert hatte, sollten die Chancen in Oldenburg nicht schlecht sein. Doch die Berufungskammer verwarf die Berufung des Angeklagten. Auch für sie war eine Bewährungsstrafe nicht drin. Die Verteidigung will nun Revision gegen das Urteil einlegen.