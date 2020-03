Polizei Appelliert An Vernunft: Massive Behinderung durch Gaffer bei Löscheinsatz in Lohne

Lohne Nach dem Brand eines Mehrparteienhauses in Lohne (Kreis Vechta) berichtet die Polizei über das störende Verhalten einiger Schaulustiger. Zu dem Feuer war es am Montag in der Lindenstraße gekommen. Gegen 22 Uhr verursachten Glutnester erneut ein Feuer, das gelöscht werden konnte.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, teilt die Polizei mit.

Zu Unverständnis und Ärger führte während der Löscharbeiten das Verhalten von Verkehrsteilnehmern und Gaffern. Laut Polizeibericht umfuhren Autofahrer quergestellte Streifenwagen, Absperrbänder wurden durchtrennt, Feuerwehrschläuche überfahren und Anweisungen bewusst und gewollt missachtet.

Besonders problematisch war für die Polizei, dass sich immer wieder Schaulustige entgegen den Anweisungen in den Rauch stellten und ihre eigene Gesundheit gefährdeten. Negativer Höhepunkt war das Verhalten eines 53-jährigen Radfahrers aus Lohne. Dieser missachtete jegliche Anweisungen der Einsatzkräfte und fuhr in den abgesperrten Bereich. „Auch verbal brachte er seine Ignoranz gegenüber den polizeilichen Maßnahmen zum Ausdruck“, berichtet die Polizei. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren wegen des Missachtens von Weisungen eingeleitet.

Nach dem Ärger am Montag stellt die Polizei erneut klar: Bei Bränden ist es zwingend erforderlich, dass für die Einsatzkräfte und ihre Fahrzeuge Platz geschaffen wird. Bei dem Brand in Lohne kamen unter anderem zwei Drehleitern zum Einsatz. Die Rettungskräfte appellieren an die Vernunft der Mitmenschen und wünschen sich Verständnis, wenn bei derartigen Einsatzlagen Umwege in Kauf genommen werden müssen.