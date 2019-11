Lohne Das hätte böse ausgehen können: Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Lohne einen mehr als 100 Kilogramm schweren Blumenkübel auf eine Straße geschoben. Der Kübel sei gegen 4.15 Uhr auf der Lindenstraße in Höhe der Einmündung zur Brägeler Straße platziert worden, teilt die Polizei mit.

Der Kübel konnte nur unter großem Aufwand entfernt werden. Man könne von Glück sprechen, dass niemand im Dunkeln dagegen gefahren sei, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Polizei sucht nun nach den Verantwortlichen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Diese nimmt die Polizei Lohne unter der Telefonnummer 04442/93160 entgegen.