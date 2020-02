Lohne Bei einem Unfall auf der Märschendorfer Straße in Lohne ist am Freitagnachmittag ein 18-Jähriger schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Der Lohner war gegen 16.30 Uhr mit seinem Kraftrad Motorrad in Richtung Märschendorf unterwegs.

Nach einem Überholvorgang stürzte er ausgangs einer S-Kurve beim Wiedereinscheren. Der 18-Jährige rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Das Motorrad kam auf einem angrenzenden Acker liegend zum Stillstand.

Durch den Aufprall erlitt der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen, teilt die Polizei mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.