Lohne Die Brinkstraße in der Lohner Innenstadt ist am Mittwoch, 9. Oktober, voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich in Höhe des Hauses Nummer 34 zwischen der Landwehrstraße und der Nieberdingstraße. Dort wird ein Riegel aus mehreren Wohn- und Geschäftshäusern gebaut. Am Mittwoch finden dort Betonierarbeiten statt. Aus Sicherheitsgründen ist die Straße daher nicht befahrbar, so die Stadt Lohne in einer Mitteilung.

Der Verkehr wird über die Landwehrstraße, über den Bergweg und über die Steinfelder Straße umgeleitet. Auch die Geh- und Radwege an der betroffenen Stelle sind gesperrt.