Lohne Die Polizei hat nach einem Einbruchsversuch am Mittwoch, 12. September, in Lohne vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In Hamburg wurden zwei Wohnungen durchsucht. Ein Untersuchungshaftbefehl kam mangels Verhältnismäßigkeit nach Prüfung der Staatsanwaltschaft Oldenburg nicht in Betracht. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ein Lohner hatte gegen 1.30 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er verdächtige Personen auf dem Gelände eines Fahrradhandels am Brägeler Ring bemerkt hatte. Offensichtlich stand ein Einbruch kurz bevor. Als die ersten Polizeistreifen gegen 1.42 Uhr am Brägeler Ring eintrafen, stand dort aber lediglich ein mit Einbruchswerkzeugen beladener Transporter mit englischem Kennzeichen.

Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnten die Beamten schließlich um 4.34 Uhr zwei Männer am Meistermannsweg ausmachen. Sie konnten ohne Gegenwehr in dem Schuppen eines Anwohners vorläufig festgenommen werden. Auf der Fahrt zur Wache bemerkte die Polizei außerdem eine Frau mit einem Pkw aus Hamburg, die umgehend kontrolliert wurde. Die Frau wollte offensichtlich ebenfalls zum Meistermannsweg, und bei den Polizisten entstand der Verdacht, dass sie mit den zwei Männern in Verbindung stehen könnte. Auch sie wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 5.20 Uhr wurde der Einsatzort erneut – diesmal mit Hund – abgesucht. Dabei tauchte ein weiterer Mann auf, der sich in einer gefüllten Wassertonne versteckte hatte. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 33-jährige Hamburgerin mit kasachischer Herkunft, einen 36-jährigen Hamburger sowie einem 33-Jährigen und einen 36-Jährigen aus der Ukraine ohne festen Wohnsitz in Deutschland.