Unfall mit Alkohol im Blut

Lohne Bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss in Lohne (Kreis Vechta) sind am Montag um 20.40 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 32-jährige Lohnerin wollte mit ihrem Pkw VW Polo von der Dinklager Straße nach links in die Brandstraße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw Daimler Chrysler eines 20-jährigen Dinklagers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 20-Jährige und dessen 20-jähriger Beifahrer, ebenfalls Dinklager, leicht verletzt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,86 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir