Vandalen wüten in Lohne

Lohne Vandalen haben in der Nacht zum Samstag, in Lohne (Kreis Vechta) Sachschaden in Höhe von 8500 Euro verursacht. An einem an der Corveystraße vor einem Mehrparteienhaus abgestellten Pkw wurde der Lack an mehreren Stellen rundum mutwillig zerkratzt. Allein hier beträgt der geschätzte Sachschaden etwa 5000 Euro.

Eine wurde Sachbeschädigung für den gleichen Tatzeitraum im Bruchweg festgestellt. Hier besprühten Unbekannte den auf einem dortigen Grundstück abgestellten Pkw der Marke Volvo sowie das Wohnhaus in blauer Farbe mit Schriftzügen mit beleidigendem Inhalt. Weiterhin beschädigten sie die Hauseingangstür. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in der gleichen Nacht in der Widukindstraße. Hier beschädigten Unbekannte zwischen 1 und 8 Uhr an einem Wohnhaus eine Lampe und einen Briefkasten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne unter Tel. 04441/93160 in Verbindung zu setzen.