Lohne /Vechta Prügeleien haben am Donnerstag die Polizei in Lohne und Vechta auf den Plan gerufen.

In Lohne bremsten drei bislang unbekannte Männer zwischen 11 Uhr und 12 Uhr mit einem hellen Mercedes auf der Brägeler Straße einen 41-jährigen Autofahrer aus. Die drei Männer stiegen aus und begaben sich zu dem 41-jährigen Mann aus Lohne. Daraufhin griff einer der drei Unbekannten den Lohner an. Er schlug einmal mit einem Baseballschläger gegen den Arm, beleidigt und bedroht ihn. Der 41-Jährige konnte fliehen und sich in Sicherheit bringen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an die Polizei in Vechta unter Tel. 04441/9430.

In Vechta sind am Donnerstag um 3 Uhr mehrere Personen in der Münsterstraße vor einer Gaststätte aneinander geraten. Erst die eintreffenden Polizeibeamten konnten die unübersichtliche Situation beenden. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte auch in diesem Fall an die Polizei in Vechta (Tel. 04441/9430).