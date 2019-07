Lohne /Vechta /Goldenstedt /Damme Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen unter anderem mit einem Raub zu tun. Hinzu kamen Sachbeschädigungen.

Ein 22-jähriger Dammer ist am Sonntag um 2 Uhr in Lohne an einem Waldstück neben dem Schützenfestplatz an der Steinfelder Straße Opfer eines Raubes geworden. Er sei von einem Unbekannten zu Boden gedrückt worden sein, der ihm anschließend die Geldbörse aus der Hosentasche genommen habe. Der Unbekannte soll etwa 25 Jahre alt und 1,76 Meter groß sein. Er soll einen dunklen Teint und kurze schwarze Haare haben. Außerdem soll er eine schwarze Jogginghose getragen haben. Hinweise an die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160).

In Vechta haben unbekannte Täter zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, an der Kronenstraße die Heckklappe eines Pkw Renault Clio beschädigt. Die Heckklappe wies oberhalb des Kennzeichens eine Beule auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

In Goldenstedt haben unbekannte Täter zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 18.40 Uhr, an der Oldenburger Straße das Glaselement der Haustür eines Wohnhauses beschädigt. Der Schaden beträgt 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/ 2680) entgegen.

In Damme ist bereits am vergangenen Donnerstag, 11. Juli, ein Wohnhaus beschädigt worden. Bislang unbekannte Täter haben gegen 12 Uhr die Außenfassade des Hauses am Kuhlenkamp mit Eiern beworfen und mit Farbe beschmiert. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Damme (Tel. 05491/9500).