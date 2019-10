Lohne Statt sich von der Polizei kontrollieren zu lassen, trat ein 21-Jähriger aus Dinklage am Dienstag in Lohne aufs Gaspedal. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd gefährdete er mehrere Menschen.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wollten Beamten den jungen Mann um 16.10 Uhr auf der Vechtaer Straße kontrollieren. Nach einer persönlichen Ansprache flüchtete dieser allerdings in Richtung Vechta. In einer Rechtskurve zwischen Adenauerring und Jägerstraße überholte der Flüchtige mehrere Fahrzeuge.

Dann kam ihm ein orangener Lastwagen entgegen. Nur durch Vollbremsungen des Lkw und der überholten Fahrzeuge konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Die Polizeibeamten brachen die Verfolgung daraufhin ab, um weitere Gefährdungen zu verhindern.

Gebracht hat es dem 21-Jährigen allerdings nichts: Er ist der Polizei aus früheren Verfahren bekannt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen oder gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne unter Telefon 04442/93 160 zu melden.