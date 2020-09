Beute: Drei Dosen mit Getränken

Neuenkirchen-Vörden Schneller Fahndungserfolg nach einem Überfall: Am Sonntag hat ein maskierter Täter eine Tankstelle auf dem Autohof an der Straße Hörster Heide in Neuenkirchen-Vörden überfallen. Der maskierte Mann hatte gegen 23.20 Uhr den Verkaufsraum betreten und war zum Getränkekühlschrank gegangen. Daraus nahm er drei Getränkedosen und ging laut Polizei anschließend wieder Richtung Ausgang. Beim Ausgang richtete er über seine Schulter eine Softairwaffe auf eine 54-jährige Mitarbeiterin aus Neuenkirchen-Vörden. Ohne ein Wort zu sagen, verließ er den Verkaufsraum und das Gelände in unbekannte Richtung.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine umfangreiche Fahndung ein – zunächst erfolglos. Bei den weiteren Ermittlungen konnte die Polizei am Montag dann einen 40-jährigen Mann aus Neuenkirchen-Vörden vorläufig festnehmen, der dringend im Verdacht steht, diese Tat begangen zu haben. Er war stark alkoholisiert. Weil Haftgründe fehlten, kam der Mann wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.