Fußgängerin von Lkw erfasst – tot

Neuenkirchen-Vörden Eine Fußgängerin ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Neuenkirchen-Vörden ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Identität der Frau dauerten nach wie vor an, schrieb die Polizei gegen 18.20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 23-Jähriger aus Melle, mit einem Sattelzuggespann von der Straße Hörster Heide nach rechts auf die Straße Hörsten in Richtung Vörden abzubiegen. Hierbei übersah er die Fußgängerin. Diese wollte die Straße Hörsten in Richtung eines Parkplatzes überqueren. Die Fußgängerin wurde von dem Sattelzug erfasst und verstarb noch am Unfallort. Der 23-Jährige erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut. Neben Rettungskräften und einem Notarzt befand sich die Freiwillige Feuerwehr Vörden mit elf Einsatzkräften vor Ort. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Bereich zeitweise voll gesperrt.