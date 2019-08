Garage und Wohnung zerstört

Neuenkirchen-Vörden Eine freistehende Garage mit einer darüber liegenden Wohnung ist am Donnerstag um 8.20 Uhr an der Straße Bieste in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden (Kreis Vechta) aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Neuenkirchen, Vörden, Rieste und Damme rückten mit 14 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus, konnten aber nicht verhindern, dass die Garage und die Wohnung durch das Feuer vollständig zerstört wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt, so die Polizei.