Neuenkirchen-Vörden /Oldenburg Wegen Drogenhandels im großen Stil müssen sich seit Montag eine 26-jährige Frau und ein 24-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, in der Zeit von November 2018 bis Juni 2019 in Neuenkirchen-Vörden und Damme gewerbsmäßig mit großen Mengen Rauschgift Handel getrieben zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die beiden Angeklagten mindestens zehn Kilogramm Marihuana an Endabnehmer verkauft haben. So finanzierten sie ihre eigene Sucht. Bei einer Hausdurchsuchung waren bei der 26-Jährigen darüber hinaus ein halbes Kilogramm Amphetamine und größere Mengen Ecstasy-Tabletten sichergestellt worden.

Den Ermittlungen zufolge soll die 26-Jährige das Rauschgift besorgt haben. Der Mitangeklagte war für den Verkauf zuständig. Der 24-Jährige hatte schon im Ermittlungsverfahren ein umfassendes Geständnis abgelegt und auch Taten gestanden, die ohne seine Hilfe wohl nie hätten aufgeklärt werden können. Das wird dem 24-Jährigen ganz erheblich strafmindernd angerechnet werden.

Auch die 26-Jährige legte am Montag ein Geständnis ab. Sie muss dennoch mit einer Strafe von mindestens fünf Jahren Haft rechnen. Zu prüfen wird in dem Verfahren auch sein, ob nicht die Unterbringung der drogenabhängigen Angeklagten in der geschlossenen Entziehungsanstalt angebracht ist. Am Verfahren nimmt ein psychiatrischer Sachverständiger teil.

Der Gutachter soll Auskunft über die Schuldfähigkeit der Angeklagten und die möglichen Unterbringungsmaßnahmen geben. Seit ihrer Festnahme sitzt die 26-Jährige in Untersuchungshaft. Der Mitangeklagte dagegen befindet sich auf freiem Fuß.