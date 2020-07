Sattelzug in Brand geraten

Neuenkirchen-Vörden Ein Sattelzug ist am Mittwoch gegen 17.25 Uhr auf der A 1 bei Neuenkirchen-Vörden, Fahrtrichtung Bremen, während der Fahrt in Brand geraten. Nach ersten Ermittlungen entstand das Feuer im Bereich des Turboladers an der Sattelzugmaschine und breitete sich von dort auf den Sattelauflieger aus. Der 54-jährige Lkw-Fahrer stoppte rechtzeitig auf dem Seitenstreifen und konnte unverletzt Abstand nehmen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte so einen Vollbrand des Gespanns verhindern. An der Zugmaschine und am Auflieger entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Die Fahrbahn wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der Auflieger war mit leeren Getränkekisten beladen. Für die Löscharbeiten wurde die A 1 in Richtung Bremen für rund eine Stunde voll gesperrt, es bildete sich ein Rückstau von bis zu sieben Kilometern Länge. Während der Fahrzeugbergung wurde der Verkehr in Richtung Norden bereits wieder an der Brandstelle vorbeigeführt.