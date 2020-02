Oldenburg /Neuenkirchen-Vörden Im Prozess gegen die 26-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden und den 24 Jahre alten Mann aus Neuenkirchen-Vörden, die sich wegen Drogenhandels im großen Stil vor dem Oldenburger Landgericht verantworten mussten, ist die weibliche Angeklagte am Freitag zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Darüber hinaus ordnete die Kammer unter Vorsitz von Richterin Judith Blohm die Unterbringung der drogenabhängigen Frau in der geschlossenen Entziehungsanstalt an.

Marihuana-Handel

Den 24-jährigen Mitangeklagten verurteilte das Gericht zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Auch er muss sich einer Zwangstherapie in der geschlossenen Entziehungsanstalt unterziehen. Die Angeklagten hatten in der Zeit von November 2018 bis Juni vorigen Jahres in Neuenkirchen-Vörden und in Damme einen schwunghaften Handel mit Marihuana unterhalten.

Kokain für Tatbeteiligung

Die 26-Jährige finanzierte damit ihren Lebensunterhalt und ihre Sucht, der Mitangeklagte bekam für seine Tatbeteiligung Kokain. Insgesamt hatte die 26-Jährige im Tatzeitraum zehn Kilogramm Marihuana aufgekauft, um es durch den Mitangeklagten gewinnbringend weiter verkaufen zu lassen. Der Drogenhandel hatte nach Überzeugung des Gerichtes eine Eigendynamik angenommen. Irgendwann seien die Angeklagten da nicht mehr raus gekommen.

„Wir haben es mit zwei intelligenten jungen Menschen zu tun, die aufgrund von Drogen auf die schiefe Bahn geraten sind“, sagte Richterin Blohm am Freitag. Im Prozess hatte die 26-Jährige ein umfassendes Geständnis abgelegt, was sich erheblich strafmindernd auswirkte.

Reinen Tisch gemacht

Der 24-jährige Mitangeklagte hatte schon im Ermittlungsverfahren reinen Tisch gemacht. Mehr noch. Er hatte massive Aufklärungshilfe geleistet.

Ihm kam deswegen die Kronzeugenregelung zugute. Täter müssen das, was sie durch Straftaten erlangen, an den Staat zurückzahlen. Im Fall der 26-Jährigen sind das 74 000 Euro.