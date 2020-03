Polizei: Zeugin stört Täter beim Reifendiebstahl

Oldenburger Münsterland Unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 9.36 und 9.38 Uhr versucht, an der Osloer Straße in Vechta Autoreifen zu stehlen. Zwei bislang unbekannte Diebe wollten die Pneus über den Zaun eines Autohauses werfen. Als sie bemerkten, dass sie von einer Zeugin beobachtet wurden, entfernten sie sich mit einem silbernen Geländefahrzeug in unbekannte Richtung.

Bislang konnten keine Beschädigungen oder entwendete Gegenstände festgestellt werden. Eine Person wurde als kräftig gebaut, ca. 1,85 Meter groß, Vollbart, dunkel gekleidet beschrieben. Die zweite Person soll schmal, ca. 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein sowie blaue Jeans angehabt haben. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/94 30) entgegen.

• Kennzeichen geklaut

Unbekannte Täter stahlen am Sonntag zwischen 1 und 8 Uhr polnische Kennzeichen (OB2081A) von einem VW Golf. Das Auto stand auf dem Grundstück eines Wohnhauses am Spelgenweg in Vechta. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) an.

• Spirituosen gestohlen

Drei ebenfalls noch nicht identifizierte Diebe stahlen am Sonntag zwischen 1.30 und 3 Uhr aus einem Fahrradschuppen an der Mozartstraße in Vechta Spirituosen. Wenig später suchte ein Täter den Fahrradschuppen wieder auf und entwendete erneut Spirituosen. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Altmetall im Visier

Altmetall versuchte ein unbekannter Täter am Sonntag, 18.05 Uhr, von der Visbeker Werkstoffsammelstelle an der Ahlhorner Straße zu stehlen. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad (Korb vorne) und ohne Diebesgut in Richtung Ahlhorn. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,75 Meter groß, stabile Figur, Anfang 30 Jahre, schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Telefon 0 44 45/ 351) entgegen.

• Diebstahl im Stall

Unbekannte Täter hebelten zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, die Tür eines Schweinestalls am Fuchsweg in Goldenstedt auf. Anschließend stahlen sie aus dem Werkraum einen Marken-Akkuschrauber, einen Viehtreiber sowie 200 ml Tierarzneimittel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Telefon 0 44 44/ 26 80) entgegen.

• Unter Alkohol

Unter Alkoholeinfluss verursachte ein 29-Jähriger aus Damme am Samstag gegen 1.55 Uhr einen Unfall in Damme. Auf der Marienstraße kam er mit einem Pkw in Höhe des Grünen Wegs nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er laut Polizei einen Zaun. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des 29-Jährigen sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

• Unachtsamkeit

Ein 20-jähriger Vechtaer verursachte am Samstag gegen 23.40 Uhr mit seinem Pkw einen Unfall auf der Bundesstraße 69 in Vechta. Aus Unachtsamkeit kam er in Fahrtrichtung Diepholz nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Es entstand Sachschaden, der 20-Jährige erlitt keine Verletzungen, so die Polizei.

• Baum abgeknickt

Unbekannte Täter knickten zwischen Sonntag, 7.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, an der Wilhelmstraße/Ecke Sandloher Straße in Essen einen jungen Straßenbaum im Wert von circa 150 Euro ab. Hinweise nimmt die Polizei Essen (Telefon 0 54 34/ 39 55) entgegen.

• Bierflasche geworfen

Ebenfalls noch nicht identifizierte Täter warfen zwischen Freitag, 7 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, eine Bierflasche gegen die Haupteingangstür der Essener Oberschule an der Quakenbrücker Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Essen (Telefon 0 54 34/ 39 55) entgegen.