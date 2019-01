Rüschendorf /Visbek /Vechta Bei einem Unfall am Montag um 7.30 Uhr in Rüschendorf ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus Diepholz und ein neunjähriger Radfahrer aus Damme befuhren nebeneinander die Ringstraße in Richtung Hauptstraße. Vermutlich wegen zu geringen Seitenabstandes kollidierten die beiden, und der Radfahrer kam zu Fall. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

• In Visbek kontrollierte die Polizei am Sonntag um 21.35 Uhr einen 22-jährigen Pkw-Fahrer auf der Straße Haverkamp. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann bereits wiederholt Auto gefahren ist, ohne einen Führerschein zu haben. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogen stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Ihm wurde Blut entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt, und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

• Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer eine Grundstücksmauer an der Taubenstraße in Vechta. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/ 9430) entgegen.