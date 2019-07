Oldenburger Land

Veranstaltungen Im Nordwesten Am Wochenende Oldtimer, Seenotretter, Beach-Days und mehr

Wenn das Wetter mitspielt, dann wird es am Samstag und Sonntag vielerorts in der Region eng werden. Die Auswahl an interessanten Veranstaltungen ist groß. In Varel gibt es Oldtimer, in Schillig Beach-Days und in Goldenstedt Musik auf die Ohren.