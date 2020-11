Verkehrsunfall in Steinfeld: Frau nach Unfall in Lebensgefahr

Steinfeld Bei einem schweren Verkehrsunfall in Steinfeld ist am Montag gegen 15.20 Uhr eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 41-Jährige aus Damme war mit ihrem Pkw auf der Dammer Straße (L 846) in Richtung Steinfeld unterwegs gewesen.

In Höhe der Straße Am Nordenberg verlor sie nach Angaben der Polizei die Kontrolle über das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfahl und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr Steinfeld, mit fünf Einsatzwagen und 35 Einsatzkräften vor Ort, musste die Frau patientengerecht aus ihrem Pkw befreien. Nach einer Notversorgung vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst des MHD Damme brachte der Rettungshubschrauber Europa 2 die Pkw-Fahrerin in eine Klinik nach Münster. An ihrem Auto war Totalschaden entstanden.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass die Dammerin unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Die L 846 blieb bis ca. 16.40 Uhr gesperrt.