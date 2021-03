Blaulicht: Zwei Motorrad-Unfälle mit Rehen in Visbek

Südkreis Die Polizei im Landkreis Vechta hatte am Wochenende einiges zu tun.

• Zwei Kollisionen

In Visbek ist es zu gleich zwei Motorrad-Unfällen mit Rehen gekommen. Am Freitag gegen 18.44 Uhr kollidierte ein 57-jähriger Ahlhorner auf einem Motorrad auf der Ahlhorner Straße in Visbek frontal mit einem Reh. Es hatte in Höhe Endel über die Straße gewechselt. Der 57-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Zwischen 22 und 0 Uhr am Samstagabend kam es zu einem Zusammenstoß eines Motorrades und eines Rehs auf der L873 in Höhe Pickerweg. Der Motorradfahrer flüchtet von der Unfallstelle und ließ sein Motorrad zurück, dass nicht zugelassen war und keine amtlichen Kennzeichen hatte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta, Telefon 04441/943-0, zu melden.

• Unter DRogen

Ein 29-jähriger Visbeker ist am Freitag gegen 7 Uhr auf der Großen Straße in Goldenstedt unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt worden. Polizisten kontrollierten ihn und wurden misstrauisch. Der Visbeker musste eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

• Bagger Benutzt

Unbefugte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Grünenmoor einen Bagger benutzt, der dort abgestellt war. Sie fuhren damit über Feldwege im Moor, die dabei beschädigt wurden, berichtet die Polizei, außerdem wurde eine Schranke überfahren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter Telefon 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

• Häuser beschmiert

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag fünf Wände und Türen von Häusern in der Großen Straße und der Gildestraße mit Farbe beschmiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden, Telefon 04441/943-0.

• Anhänger gestohlen

Ein Messeanhänger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Langweger Straße in Lohne gestohlen worden. Dazu drangen die Diebe auf ein Betriebsgelände ein und entwendeten dort auch die Kennzeichen eines Firmenfahrzeugs. Einen Pferdeanhänger konnten sie nicht mitnehmen. Der Messeanhänger wurde am Sonntagmorgen an der Dinklager Straße in Lohne gefunden. Die Diebe hatten offenbar einen Unfall und ließen den Anhänger zurück. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne zu melden.