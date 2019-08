Vechta Ein 19-jähriger vorbestrafter syrischer Flüchtling aus Vechta ist vom Jugendschöffengericht in Vechta wegen Besitzes und Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Der Haftbefehl wurde aufrecht erhalten. Das bei dem jungen Mann gefundene Geld, einen Elektroschocker und das Betäubungsmittel wurden eingezogen.

Dem seit Februar 2019 in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten wurde vorgeworfen rund 600 Gramm Marihuana besessen und mit den Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben. Der Angeklagte war auf der Großen Straße in Vechta mit abgepackten Portionen von Marihuana und 3620 Euro Geld von der Polizei angetroffen worden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung in einer WG an den Moorgärten wurden weitere rund 600 Gramm Marihuana, Feinwaagen, abgepackte Portionen Drogen und ein kleiner Elektroschocker gefunden.

Der Angeklagte räumte den Besitz, den Konsum und den Handel mit Drogen teilweise ein. Die bei ihm gefundene größere Menge habe ein „Patty“ bei ihm in seiner Wohnung gelagert. Das gefundene Geld habe er sich erspart.

Ein Polizeibeamter sagte als Zeuge aus, dass es einen „Patty“ gebe. Das sei in der Drogenszene bekannt, Der habe aber zur Sache keine Aussage gemacht. Beim dem Stoff seien keine Spuren von dem „Patty“ gefunden worden.

Der Staatsanwalt hielt die Aussagen des Angeklagten für „Märchen“. Nicht zu glauben sei auch die Aussage, dass er das bei ihm in einer szenetypischen Stückelung gefundene Geld gespart habe. Er habe nicht gearbeitet und vom Geld vom Jobcenter leben müssen. Das Geld stamme eindeutig aus dem Drogenhandel. Er beantragte eine Verurteilung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Der Verteidiger stellte keinen Antrag auf eine Strafhöhe.

Nach dem Erwachsenenstrafrecht habe der Angeklagte zu einer Mindeststrafe von fünf Jahren verurteilt werden müssen, so die Richterin. Das Gericht habe aber das Jugendstrafrecht angewandt. Das ermögliche auch, dass der Anklage in der Jugendstrafanstalt eine Ausbildung absolvieren könne. Die Verhandlung endete mit einem Wutanfall des an Händen und Füßen gefesselten 19-jährigen Angeklagten.