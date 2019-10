20-Jähriger mit Pkw gegen Baum

Vechta Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Vechta ist ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Vechtaer kam um 7.20 Uhr auf der Straße Bei Thesings Kreuz aus bislang unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine hölzerne Bank und anschließend gegen einen Baum. Der Pkw wurde dann zurück auf die Straße geschleudert. Der Pkw-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt etwa 4000 Euro, so die Polizei.