45 000 Euro Sachschaden

Vechta Bei einem Unfall am Mittwoch in Vechta ist hoher Sachschaden entstanden. Ein 28-jähriger Oldenburger mit seinem Skoda Fabia, ein 51-jähriger Wildeshauser mit seinem VW Passat und ein 21-jähriger Visbeker mit seinem Audi A4 befuhren gegen 17.25 Uhr in genannter Reihenfolge den Visbeker Damm in Richtung Visbek.

Der 28-Jährige wollte von dort nach links in den Mühlendamm abbiegen und verlangsamte hierzu seine Geschwindigkeit. Der 51-Jährige erkannte die Situation, während der 21-Jährige auf den Pkw des 51-Jährigen auffuhr und dieser wiederum auf den Pkw des 28-Jährigen geschoben wurde. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 45 000 Euro.