Amtsgericht: Auf dem Weg zurück in die Normalität

Vechta „Wichtige und dringende Verfahren, insbesondere Haftbefehlsanträge in Strafsachen sowie Gewaltschutzverfahren und Sorgerechtsverfahren in Familiensachen, werden und wurden in der derzeitigen Corona-Krise durchgehend weiterhin verhandelt und entschieden.“ Das erklärte Dr. Ralph Seifert, ständiger Vertreter der Vechtaer Amtsgerichtsdirektorin Mechthild Beckermann, gegenüber dieser Zeitung.

Auch das Amtsgericht Vechta habe sich an den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beteiligt. Der Zugang zum Gericht sei dafür vorübergehend eingeschränkt worden. Mündliche Verhandlungen, die nicht dringend durchgeführt werden mussten, seien von den Richterinnen und Richtern terminlich verlegt worden.

In den kommenden Tagen fahre das Amtsgericht Vechta seinen Betrieb aber Schritt für Schritt wieder höher, Stück für Stück in Richtung Normalität. Ab dem 4. Mai ist beabsichtigt, mündliche Verhandlungen wieder verstärkt durchzuführen, wie Dr. Seifert mitteilte.

In den beiden Gerichtsgebäuden seien hierfür besondere Schutzmaßnahmen durchgeführt worden. Verhandlungen und sonstige Anhörungen werde man aber nur in geeigneten, großen Sitzungssälen durchführen, um den Mindestabstand zwischen den Anwesenden zu gewährleisten. Die Bestuhlung in den Sälen werde reduziert.

Verfahrensbeteiligte wie Angeklagte, Zeugen, Verteidiger und Besucher müssten sich bei Betreten des Gerichts in ein Kontaktformular eintragen, um dem Gesundheitsamt gegebenenfalls eine bessere Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten zu ermöglichen, wie der Sprecher des Amtsgerichtes erläuterte.

Schriftliches Verfahren

Die Richter in Zivilrechtsstreitigkeiten prüften derzeit, ob die Verfahren ohne mündliche Verhandlung durchgeführt werden könnten. Die Zivilprozessordnung sehe vor, dass mit Zustimmung der Parteien auf eine mündliche Verhandlung verzichtet und stattdessen ein ausschließlich schriftliches Verfahren durchgeführt werden könne. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass Verhandlungen in Zivil- und Familienverfahren im Wege der Bild- und Tonübertragung durchgeführt werden könnten.

Die Verfahrensbeteiligten müssten in einem solchen Fall zur Durchführung einer Gerichtsverhandlung nicht im Gericht zusammenkommen. Sie könnten sich vielmehr an unterschiedlichen Orten befinden. Auch Zeugen könnten auf diesem Wege vernommen werden, so der Richter. Denkbar sei beispielsweise, dass die Richterin oder der Richter die einzige Person im Sitzungssaal in Vechta sei, während die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in ihren Kanzleiräumen und die Parteien und Zeugen jeweils zu Hause seien.

Auf die digitalen Möglichkeiten bei Verhandlungen eingehend, erklärte Dr. Seifert: Wenn die Verhandlung – wie in Zivilsachen üblicherweise – öffentlich sei, also unbeteiligte Personen als Zuhörer zugelassen seien, genüge es, wenn diese der Tonübertragung im Sitzungssaal folgen könnten. Voraussetzung dafür sei jedoch stets, dass die Parteien mit einer solchen „Videoverhandlung“ einverstanden seien.

Die erforderliche Videotechnik sei bereits seit längerer Zeit im Amtsgericht Vechta vorhanden. Bislang sei im Amtsgericht Vechta zwar noch keine Verhandlung auf dem Wege der Bild- und Tonübertragung durchgeführt worden, die Richter hätten jedoch in ausgewählten Verfahren schon bei den Parteien und deren Rechtsanwälten angefragt, ob diese mit einer Verhandlung per Videokonferenz einverstanden seien.

Equipment nötig

Die Videokonferenz wird dann mit einer Software geführt, die nicht auf den Computern der Verfahrensbeteiligten installiert sein muss. Die IT-Geräte der an der Videokonferenz Beteiligten müssen allerdings über eine Kamera, einen Lautsprecher oder ein Headset und ein Mikrofon verfügen, heißt es dazu vom Vechtaer Amtsgericht.